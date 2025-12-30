अगर बंगाल में आतंकवादी है तो क्या आपने पहलगाम…मोदी सरकार को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने क्या कहा

घुसपैठ का जिक्र करते हुए अमित शाह ने आगे कहा कि मैंने फेंसिंग के मुद्दे पर ममता बनर्जी को 7 लेटर लिखे हैं। पिछले 6 सालों में, होम सेक्रेटरी तीन बार पश्चिम बंगाल आए हैं और राज्य के चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की है। मैं TMC सरकार से पूछना चाहता हूं कि भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन देने में उन्हें क्या डर है, और क्या उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, या क्या वे चाहते हैं कि घुसपैठ जारी रहे? बंगाल सरकार इन घुसपैठियों के लिए डॉक्यूमेंट बना रही है। TMC घुसपैठ नहीं रोक सकती और बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है।