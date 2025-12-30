‘बंगाल में हमारी सरकार आई तो हम एक भी घुसपैठिए को…’ अमित शाह ने CM ममता पर साधा निशाना

अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा (ANI)
Amit Shah Bengal Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के दौरे के दूसरे दिन कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर जोरदार हमला बोला। शाह ने ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) की सरकार पर घुसपैठ को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो "यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा"। वे 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए तीन दिवसीय दौरे पर हैं।
शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि TMC के 15 साल के शासन में बंगाल में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ का माहौल है, जिससे जनता त्रस्त है। उन्होंने दावा किया कि 2026 के चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में आएगी और बंगाल में विकास की गंगा बहेगी। मोदी सरकार देश में गरीबी उन्मूलन कर रही है, लेकिन बंगाल में केंद्र की योजनाएं ठप पड़ी हैं।
घुसपैठ पर हमला: बंगाल की जनता घुसपैठियों से परेशान है। TMC सरकार घुसपैठियों की पनाहगार बनी हुई है, जो राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ है। अगला चुनाव घुसपैठ रोकने और घुसपैठियों को बाहर निकालने पर लड़ा जाएगा। केवल भाजपा की राष्ट्रवादी सरकार ही इसे रोक सकती है।
भाजपा का संकल्प: 15 अप्रैल 2026 के बाद भाजपा सरकार बनते ही बंग गौरव और बंग संस्कृति को फिर से स्थापित किया जाएगा। भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी।
विकास का वादा: TMC शासन में बंगाल का विकास रुक गया है। भाजपा सत्ता में आएगी तो तेज विकास होगा।
