‘बंगाल में हमारी सरकार आई तो हम एक भी घुसपैठिए को…’ अमित शाह ने CM ममता पर साधा निशाना

Amit Shah Bengal Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के दौरे के दूसरे दिन कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर जोरदार हमला बोला। शाह ने ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) की सरकार पर घुसपैठ को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो "यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा"। वे 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए तीन दिवसीय दौरे पर हैं।