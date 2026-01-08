कोलकाता में ED की रेड, IPAC प्रमुख प्रतीक जैन के घर पहुंचीं CM ममता बनर्जी

विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच कई बार टकराव की स्थिति बन चुकी है। एक बार फिर इस छापेमारी ने केंद्र-राज्य संबंधों और राजनीतिक तनाव को सुर्खियों में ला दिया है। फिलहाल, ईडी की जांच जारी है और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों के सामने आने का इंतजार किया जा रहा है।