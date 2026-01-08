8 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

कोलकाता में ED की रेड, IPAC प्रमुख प्रतीक जैन के घर पहुंचीं CM ममता बनर्जी

ED Raids: कोलकाता में IPAC प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर ईडी की छापेमारी के बाद सियासी माहौल गरमा गया। जांच के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मौके पर पहुंची।

less than 1 minute read
Google source verification

कोलकाता

image

Devika Chatraj

Jan 08, 2026

प्रतीक जैन के घर ED की रेड (ANI)

ED raids IPAC chief Prateek Jain’s Home: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा IPAC प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर की गई छापेमारी के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस मामले को और गंभीर तब माना जाने लगा, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंचीं, जहां ईडी की जांच चल रही थी।

वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा मामला

सूत्रों के मुताबिक, ईडी यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में कर रही है। जांच एजेंसी की टीम ने एक साथ प्रतीक जैन के आवास और उनके कार्यालय में दस्तावेजों की गहन जांच की और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कीं।

ED की कार्रवाई के बीच ममता बनर्जी की एंट्री

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे उस स्थान पर पहुंचीं, जहां ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी। उनके अचानक पहुंचने से मौके पर माहौल और अधिक संवेदनशील हो गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ममता बनर्जी का यह कदम केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

केंद्र और राज्य में राजनीति तेज

विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच कई बार टकराव की स्थिति बन चुकी है। एक बार फिर इस छापेमारी ने केंद्र-राज्य संबंधों और राजनीतिक तनाव को सुर्खियों में ला दिया है। फिलहाल, ईडी की जांच जारी है और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों के सामने आने का इंतजार किया जा रहा है।

ED

ममता बनर्जी

08 Jan 2026 01:09 pm

