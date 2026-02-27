AIMIM equates Congress to BJP: अकबरुद्दीन ओवैसी बोले- मुसलमानों के प्रति दोनों दलों में अंतर नहीं

इस मुद्दे पर उन्होंने तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार घेरते हुए कहा, भाजपा और कांग्रेस के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ दरगाहों, मस्जिदों और मुस्लिम घरों को गिराने के लिए बुलडोजर चलाते हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी भी उसक स्क्रिप्ट पर चलते हुए क्रूरता कर रहे हैं। उनकी दुश्मनी अतिक्रमण या अराजकता से नहीं है, उनकी दुश्मनी मुसलमानों से है।" ओवैसी ने आरोप लगाया कि ये तोड़फोड़ अभियान अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन असल में चुनिंदा तौर पर मुस्लिम संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है।