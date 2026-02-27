मौसम के फिर बदले तेवर: अगले 72 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में कुछ जगह, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे के दौरान तेज़ बारिश होगी और इस दौरान नॉर्थ-ईस्ट में कई जगह बिजली गरजने की भी संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, यनम और रायलसीमा में अगले 72 घंटे के दौरान जमकर बादल बरसने का अलर्ट जारी किया है।