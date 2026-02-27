मौसम के फिर बदले तेवर: अगले 72 घंटे जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Heavy rain alert by IMD
मानसून (Monsoon) के 2025 सीज़न में देशभर में बेहतरीन बारिश हुई और सीज़न शानदार रहा। देशभर में 2025 का मानसून पिछले कई सालों से ज़्यादा अच्छा रहा और कई राज्यों में रिकॉर्डतोड़ बारिश देखने को मिली। अभी भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला बना हुआ है और 2026 में भी जमकर बादल बरस रहे हैं। अब मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
केरल में मानसून 2025 सीज़न के दौरान शानदार बारिश हुई और अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। अब केरल में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने केरल में अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तेज़ हवा और आंधी चलने का भी अलर्ट जारी किया है।
मानसून 2025 की दस्तक के साथ ही तमिलनाडु में जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। 2026 में भी राज्य में बारिश का दौर खत्म नहीं हुआ है। तमिलनाडु में अब मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे तमिलनाडु में जमकर बादल बरसेंगे।
देश में मौसम के तेवर फिर बदल गए हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 72 घंटे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में कुछ जगह, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे के दौरान तेज़ बारिश होगी और इस दौरान नॉर्थ-ईस्ट में कई जगह बिजली गरजने की भी संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, यनम और रायलसीमा में अगले 72 घंटे के दौरान जमकर बादल बरसने का अलर्ट जारी किया है।
