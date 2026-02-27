खुशखबरी! अब वेटिंग की टेंशन होगी खत्म, होली से पहले 10 नई ट्रेनों का ऐलान, जानें रूट

Holi Special Train: देशभर में होली (Holi 2026) धूमधाम से मनाई जाएगी। त्योहार नजदीक आते ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ तेजी से बढ़ रही है। घर-गांव जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल (Indian Railway) ने सैकड़ों होली स्पेशल ट्रेनें (Special Train) चलाने की घोषणा की है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे ने 5 अलग-अलग रूटों पर अप-डाउन मिलाकर 10 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। आइए जानते हैं इन होली स्पेशल ट्रेनों का पूरा शेड्यूल, टाइमिंग और स्टॉपेज डिटेल्स।