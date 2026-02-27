27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

खुशखबरी! अब वेटिंग की टेंशन होगी खत्म, होली से पहले 10 नई ट्रेनों का ऐलान, जानें रूट

होली 2026 पर इंडियन रेलवे ने 10 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। यह स्पेशल ट्रेन यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, प. बंगाल और ओडिशा के रूट कवर करेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 27, 2026

होली पर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा (X)

Holi Special Train: देशभर में होली (Holi 2026) धूमधाम से मनाई जाएगी। त्योहार नजदीक आते ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ तेजी से बढ़ रही है। घर-गांव जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल (Indian Railway) ने सैकड़ों होली स्पेशल ट्रेनें (Special Train) चलाने की घोषणा की है। इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेलवे ने 5 अलग-अलग रूटों पर अप-डाउन मिलाकर 10 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। आइए जानते हैं इन होली स्पेशल ट्रेनों का पूरा शेड्यूल, टाइमिंग और स्टॉपेज डिटेल्स।

इस रूट को करेगी कवर

इन ट्रेनों से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

लालकुआं-कोलकाता-लालकुआं होली स्पेशल

  • 05060 (लालकुआं-कोलकाता): 5 मार्च से 26 मार्च तक प्रत्येक गुरुवार को लालकुआं से 13:35 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन शुक्रवार को 23:55 बजे कोलकाता पहुंचेगी।
  • 05059 (कोलकाता-लालकुआं): 7 मार्च से 28 मार्च तक प्रत्येक शनिवार को 05:00 बजे कोलकाता से रवाना होकर अगले दिन 15:45 बजे लालकुआं पहुंचेगी।
  • मेन स्टेशन: गोरखपुर, थावे, सीवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, किउल आदि।

सहरसा-पूर्णिया कोर्ट-सहरसा स्पेशल

  • 05506 (सहरसा-पूर्णिया कोर्ट): 6 मार्च से 15 मार्च तक प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को 13:20 बजे सहरसा से चलकर 15:30 बजे पूर्णिया कोर्ट पहुंचेगी।
  • 05505 (पूर्णिया कोर्ट-सहरसा): 9 मार्च से 17 मार्च तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को 15:00 बजे प्रस्थान कर 18:30 बजे सहरसा पहुंचेगी।
  • मेन स्टेशन: मधेपुरा, मुरलीगंज और बनमंखी।

सोगरिया-दानापुर-सोगरिया स्पेशल

  • 09803 (सोगरिया-दानापुर): 1 मार्च को 23:10 बजे सोगरिया से प्रस्थान कर अगले दिन 23:45 बजे दानापुर पहुंचेगी।
  • 09804 (दानापुर-सोगरिया): 3 मार्च को 01:15 बजे दानापुर से रवाना होकर अगले दिन 01:10 बजे सोगरिया पहुंचेगी।
  • मेन स्टेशन: आरा, बक्सर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, मिर्जापुर, प्रयागराज छिवकी, सतना, मैहर, कटनी आदि।

डानकुनी-पटना-डानकुनी स्पेशल

  • 03035 (डानकुनी-पटना): 27 फरवरी और 4 मार्च को 00:30 बजे डानकुनी से प्रस्थान कर 14:45 बजे पटना पहुंचेगी।
  • 03036 (पटना-डानकुनी): 27 फरवरी और 4 मार्च को 16:15 बजे पटना से चलकर अगले दिन 07:00 बजे डानकुनी पहुंचेगी।
  • मेन स्टेशन: फतुहा, बख्तियारपुर, मोकामा, किउल, झाझा, जसीडीह आदि।

गोमतीनगर-मालतीपाटपुर-गोमतीनगर स्पेशल

  • 05064 (गोमतीनगर-मालतीपाटपुर): 26 फरवरी से 26 मार्च तक प्रत्येक गुरुवार को 18:55 बजे गोमतीनगर से प्रस्थान कर शनिवार को 03:30 बजे मालतीपाटपुर पहुंचेगी।
  • 05063 (मालतीपाटपुर-गोमतीनगर): 28 फरवरी से 28 मार्च तक प्रत्येक शनिवार को 11:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 20:00 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी।
  • रूट: पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, डेहरी ऑन सोन और गया के रास्ते संचालित होगी।

यात्रियों के लिए बड़ी राहत

होली के मौके पर भीड़ को देखते हुए चलाई गई ये स्पेशल ट्रेनें यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। अगर आप भी घर जाने की योजना बना रहे हैं तो आज ही चेक करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

Published on:

27 Feb 2026 09:52 am

Hindi News / National News / खुशखबरी! अब वेटिंग की टेंशन होगी खत्म, होली से पहले 10 नई ट्रेनों का ऐलान, जानें रूट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Tamil Nadu Election: BJP के अरमानों पर फिरा पानी, पूर्व सीएम को नहीं रखे अपने साथ, DMK में शामिल हुए OPS

Former Tamil Nadu Chief Minister and expelled AIADMK leader O Panneerselvam is likely to join Dravida Munnetra Kazagham on Friday ahead of the forthcoming Tamil Nadu elections.
राष्ट्रीय

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार: 77 फीसदी जनता ने माना था, कई जज भी मानते हैं, दस साल में 8630 शिकायतें

राष्ट्रीय

Rajya Sabha Elections 2026: राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी ने निकाला ओवैसी का तोड़, इस नाम पर चल रही चर्चा

Rajya Sabha Elections 2026, rjd, aimim, bihar politics
राष्ट्रीय

NCERT Text Book Row: ‘पता करो किसने किया ये काम…’ NCERT मामले में एक्शन में PM मोदी, मीटिंग के बाद क्या बोले शिक्षा मंत्री

pm modi
राष्ट्रीय

NCERT बुक विवाद पर CJI ने कहा- न्यायपालिका हो गई लहूलुहान, पीएम मोदी ने भी जताई नाराजगी

NCERT Book Row
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.