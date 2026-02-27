NCERT बुक विवाद पर CJI ने कहा- न्यायपालिका हो गई लहूलुहान, पीएम मोदी ने भी जताई नाराजगी

बता दें कि इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए कड़ी टिप्पणी की। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इसे न्यायपालिका को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश बताया। कोर्ट ने पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और इसके सभी भौतिक और डिजिटल संस्करण जब्त करने का आदेश दिया। साथ ही केंद्र सरकार से अपेक्षा जताई कि वह डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी इसे हटाने के लिए तुरंत कदम उठाए।