Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में आया चौंकाने वाला मामला, खारिज याचिका फिर से हो गई सूचीबद्ध, CJI बोले- जो अधिकारी खुद को…

हुआ यों कि सीजेआइ सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1986 को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 111 के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जबकि इसी मुद्दे पर सिराज अहमद खान की याचिका पहले से जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष लंबित है। इरफान सोलंकी ने समान आधार पर अपनी याचिका को टैग करने की मांग की।