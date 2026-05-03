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शॉर्ट सर्किट या कोई बड़ी साजिश? एक ही घर से उठी 5 लाशों ने खड़े किए रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल!

Tragedy: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में हुए एक भयानक अग्निकांड में एक ही परिवार के 5 लोगों की जल कर मौत हो गई है। मरने वालों में एक रेस्तरां मालिक और उनका छोटा बच्चा भी शामिल है, इस घटना से पूरे इलाके में मातम छा गया है।

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भारत

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MI Zahir

May 03, 2026

Delhi Building Fire

दिल्ली में इमारत में आग लगी। ( फोटो : ANI )

Victims: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विवेक विहार इलाके से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक रिहायशी इमारत में भयंकर आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। इस भयानक हादसे के पीड़ितों में एक रेस्तरां मालिक और उनका एक छोटा सा मासूम बच्चा भी शामिल है। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को भी घर से बाहर निकलने या अपनी जान बचाने का मौका ही नहीं मिल सका।

आग उस वक्त लगी जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था

स्थानीय लोगों और पुलिस के अनुसार, आग देर रात उस वक्त लगी जब पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। धुएं का गुबार और आग की लपटें देखकर पड़ोसियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब बचाव दल इमारत के अंदर पहुंचा, तो उन्हें 5 लोगों के शव बुरी तरह झुलसी हुई हालत में मिले।

आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है

मरने वालों में परिवार का मुखिया शामिल है, जो इलाके में ही एक जाना-माना रेस्तरां चलाता था। उनके साथ उनकी पत्नी, एक छोटा बच्चा और परिवार के दो अन्य सदस्य इस अग्निकांड का शिकार हो गए। प्राथमिक जांच में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई और तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गई, जिससे परिवार के लोग अंदर ही फंस गए। दम घुटने और बुरी तरह जलने की वजह से सभी की मौके पर ही मौत हो गई।

पड़ोसियों ने रात में चीखने की आवाजें सुनी थीं

इस दर्दनाक घटना ने पूरे विवेक विहार इलाके को झकझोर कर रख दिया है। आसपास के लोग इस हंसते-खेलते परिवार के अचानक छिन जाने से सदमे में हैं। पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने रात में चीखने की आवाजें सुनी थीं, लेकिन आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि कोई भी अंदर घुसकर उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं कर सका। रेस्तरां मालिक के मिलनसार स्वभाव को याद कर लोग भावुक हो रहे हैं।

पुलिस की फोरेंसिक टीम ने मुआयना कर सुबूत जुटाए

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि दमकल विभाग के साथ मिलकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर सुबूत जुटाए हैं ताकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। इमारत को फिलहाल सील कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या इमारत में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों (दम घुटने या जलने) की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी।

फायर सेफ्टी के नियमों की पोल खुल गई

इस भयानक हादसे ने एक बार फिर से दिल्ली के घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में फायर सेफ्टी (अग्नि सुरक्षा) के नियमों की पोल खोल कर रख दी है। विवेक विहार जैसे पुराने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गलियां संकरी होने के कारण दमकल की गाड़ियों को मौके तक पहुंचने में अक्सर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घरों में खराब वायरिंग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण ऐसे हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। यह घटना प्रशासन और आम लोगों, दोनों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि फायर सेफ्टी को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है।


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Updated on:

03 May 2026 06:13 pm

Published on:

03 May 2026 06:09 pm

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