शॉर्ट सर्किट या कोई बड़ी साजिश? एक ही घर से उठी 5 लाशों ने खड़े किए रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल!

दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि दमकल विभाग के साथ मिलकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर सुबूत जुटाए हैं ताकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। इमारत को फिलहाल सील कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रशासन इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या इमारत में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम थे या नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों (दम घुटने या जलने) की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी।