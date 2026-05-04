5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना शुरू, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा भी मैदान में

इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में रही महाराष्ट्र की बारामती सीट है। यहां से महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार 28 जनवरी 2026 को बारामती में हुए एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया था। इस उपचुनाव में अजित पवार की पत्नी और महाराष्ट्र की मौजूदा डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भाजपा की ओर से मैदान में हैं। महाविकास अघाड़ी (MVA) ने इस सीट पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, हालांकि 22 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।