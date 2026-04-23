23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘धार्मिक प्रथाओं में राज्य कब हस्तक्षेप करे इस पर दिशा निर्देश तय करना संभव नहीं’, सबरीमला केस पर सुप्रीम कोर्ट का बयान

सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने नया बयान जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धार्मिक प्रथाओं में राज्य कब हस्तक्षेप करे इस पर दिशा निर्देश तय करना संभव नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Apr 23, 2026

Supreme Court

Supreme Court (Photo - ANI)

सबरीमला केस में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान बेंच ने सुनवाई के सातवें दिन स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रथाओं में राज्य कब हस्तक्षेप कर सकता है, इस पर कोई सार्वभौमिक या भविष्य के लिए लागू होने वाले दिशा-निर्देश तय करना संभव नहीं है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों का फैसला हर केस के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अदालत ने माना कि 'सामाजिक कल्याण और सुधार' एक व्यापक अवधारणा है और राज्य जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यदि समाज किसी बुराई को खत्म करना चाहता है, तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन यह हस्तक्षेप सीमित और न्यायिक जांच के अधीन होगा।

संतुलन बनाना ज़रूरी

सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 25(2)(बी) के तहत राज्य की शक्तियों पर विस्तृत बहस हुई। बेंच में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, एम.एम. सुन्द्रेश, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी. वराले, आर. महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्य बागची शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार के बीच संतुलन बनाना हर मामले में ज़रूरी होगा।

महिला प्रवेश और धार्मिक स्वतंत्रता का सवाल

सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने सवाल उठाया कि यदि राज्य कानून बनाकर 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को सबरीमला मंदिर में प्रवेश देता है, तो क्या यह धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप होगा या सामाजिक सुधार माना जाएगा। सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह देखना होगा कि संबंधित प्रथा परंपरा का हिस्सा है या नहीं, और क्या इससे श्रद्धालुओं के अधिकार प्रभावित होते हैं। उन्होंने चेताया कि सुधार के नाम पर अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

अनुच्छेद 25(2)(बी) की सीमाएं और न्यायिक कसौटी

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने अनुच्छेद 25(2)(बी) को सीमित दायरे वाला बताते हुए कहा कि हस्तक्षेप केवल स्पष्ट सामाजिक सुधार के उद्देश्य से ही होना चाहिए। जस्टिस सुन्द्रेश ने कहा कि हर मामले में ‘आवश्यक धार्मिक प्रथा’ की जांच जरूरी नहीं है। वहीं जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा कि एक ही धर्म में अलग-अलग प्रथाएं हों तो कोर्ट किस आधार पर निर्णय लेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि हर मामले में तथ्यों के आधार पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

ये भी पढ़ें

थलापति की एंट्री से बिगड़े सियासी समीकरण, ‘विजय’ का अनुमान मुश्किल
राष्ट्रीय
Thalapathy Vijay

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Supreme Court

Updated on:

23 Apr 2026 06:47 am

Published on:

23 Apr 2026 06:46 am

Hindi News / National News / ‘धार्मिक प्रथाओं में राज्य कब हस्तक्षेप करे इस पर दिशा निर्देश तय करना संभव नहीं’, सबरीमला केस पर सुप्रीम कोर्ट का बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

TMC-कांग्रेस पर भड़के अमित शाह, कहा- राहुल गांधी के साथ रहकर खड़गे की भाषा बिगड़ गई, ममता दीदी की विदाई तय है

Union Home Minister Amit Shah (3)
राष्ट्रीय

कॉलेजों में स्टूडेंट्स के जरिए बेची जा रही ड्रग्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये बेहद चिंताजनक, इसे गंभीरता से लें

West Bengal elections Supreme Court
राष्ट्रीय

रिफाइनरी अग्निकांड: PM मोदी की सुरक्षा में चूक या साजिश? घटना की जांच करने दिल्ली से आई स्पेशल टीम

Rajasthan Refinery Fire
राष्ट्रीय

बंगाल और तमिलनाडु चुनाव 2026: निर्वाचन आयोग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 1000 करोड़ से अधिक रुपए जब्त किए

election commission
राष्ट्रीय

इतिहास गवाह है ‘नेहरू से लेकर अब तक’ कांग्रेस महिला विरोधी है: BJP नेता तेजस्वी सूर्या

BJP Leader Tejasvi Surya
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.