Delhi Fire: रोहिणी के प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, मासूम समेत 3 लोग जिंदा जले

जानकारी के मुताबिक, आग लगने की सूचना दमकल विभाग को रात करीब 1:30 बजे मिली। शुरुआत में आग एक प्लास्टिक गोदाम में लगी, लेकिन देखते ही देखते यह आग इतनी तेजी से फैली कि पास में बनी झुग्गियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। रात का समय होने के कारण लोग गहरी नींद में थे, जिससे तीन लोग आग की लपटों से बाहर नहीं निकल पाए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।