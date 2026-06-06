अब AI बताएगा कहां जाम है सीवर, गुरुग्राम ने जलभराव रोकने के लिए शुरू की स्मार्ट पहल

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबकि, अतिरिक्त आयुक्त यश जालुका ने इस प्रोजेक्ट को लेकर बताया है कि पिछले साल नवंबर में IIT गांधीनगर के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अनुसार, सीवर नेटवर्क में पानी का स्तर तय सीमा से ऊपर जाते ही या किसी भी तरह की रुकावट होते ही यह सेंसर तुरंत MCG के कंट्रोल रूम को ऑटोमैटिक अलर्ट भेज देगा। आम तौर पर फ्लड मैपिंग मॉडल खराबी ढूंढने में 2 से 3 दिन का समय लेते हैं, लेकिन यह एडवांस सिस्टम महज 5 मिनट में समस्या वाली जगह को चिन्हित कर फ्लैग कर देता है। MCG ने 50 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को काम पर रखा है, जो सेंसर से मिलने वाली जानकारी को तुरंत जूनियर इंजीनियरों (JEs) तक पहुंचाएंगे ताकि तुरंत मरम्मत कार्य शुरू किया जा सके।