महीने का खर्च 1.59 लाख और निवेश 2.2 लाख: गुरुग्राम के न्यूली मैरिड कपल का ‘खर्च-बजट’ सोशल मीडिया पर वायरल, छिड़ी बहस

आपको बता दें कि कंटेंट क्रिएटर और ब्रांड मैनेजर गगन सैनी द्वारा शेयर की गई एक पोस्ट में उनके मार्च महीने के खर्चों का पूरा लेखा-जोखा सामने आया है। इस वायरल पोस्ट के अनुसार, कपल का एक महीने का खर्च 1.59 लाख रुपये रहा, जबकि इसी दौरान उन्होंने 2.2 लाख रुपए का भारी-भरकम इनवेस्ट भी किया। इंस्टाग्राम पर यह डेटा सामने आने के बाद नेटिजंस के बीच बहस छिड़ गई है कि क्या यह खर्च बहुत ज्यादा है या दिल्ली-एनसीआर जैसे बड़े शहरी क्षेत्र में रहने के लिए यह सामान्य है।