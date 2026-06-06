दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात: घर के अंदर मिली पिता और 13 साल के बेटे की लाश, इलाके में सनसनी

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत क्राइम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीमों को मौके पर बुलाया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट्स और जरूरी सबूत इकट्ठा किए हैं ताकि मौत की सही वजहों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल, पुलिस परिवार के अन्य सदस्यों और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे की वजहों का सुराग मिल सके।