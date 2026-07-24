PM आवास के बाहर धरना पड़ा भारी? राहुल गांधी के प्रदर्शन पर वकीलों ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग

Rahul Gandhi PM House Protest: PM आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन पर विवाद बढ़ गया है। कई वकीलों ने CJI को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट से मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। वकीलों का कहना है कि हाई सिक्योरिटी इलाके में हुए प्रदर्शन की जांच होनी चाहिए और भविष्य के लिए गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए।

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