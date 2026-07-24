Paper Leak की जांच के लिए बनेगा Fast Track Courts, जानिए इनकी हकीकत

1 अंडमान और निकोबार 1 0 0 1 0 0 0

2 आंध्र प्रदेश 18 11 17 16 16 16 16

3 अरुणाचल प्रदेश 3 0 0 0 0 0 0

4 असम 27 16 17 17 17 17 17

5 बिहार 54 45 45 54 46 46 54

6 चंडीगढ़ 1 1 1 1 1 1 1

7 छत्तीसगढ़ 15 15 15 15 15 15 15

8 दिल्ली 16 16 16 16 16 16 16

9 गोवा 2 1 1 1 1 1 1

10 गुजरात 35 35 35 35 35 35 35

11 हरियाणा 16 16 16 18 16 16 18

12 हिमाचल प्रदेश 6 6 6 6 6 6 6

13 जम्मू और कश्मीर 4 4 4 4 4 4 4

14 झारखंड 22 22 22 0 22 22 0

15 कर्नाटक 31 24 31 30 31 30 30

16 केरल 56 28 56 55 55 55 55

17 मध्य प्रदेश 67 67 67 67 67 67 67

18 महाराष्ट्र 138 39 38 38 15 4 37

19 मणिपुर 2 2 2 2 2 2 2

20 मेघालय 5 5 5 5 5 5 5

21 मिजोरम 3 3 3 3 3 3 3

22 नागालैंड 1 1 1 1 1 1 1

23 ओडिशा 45 36 45 44 44 44 44

24 पुडुचेरी 0 0 0 1 1 1 1

25 पंजाब 12 12 12 12 12 12 12

26 राजस्थान 45 45 45 45 45 45 45

27 तमिलनाडु 14 14 14 23 14 14 20

28 तेलंगाना 36 33 34 36 36 36 36

29 त्रिपुरा 3 3 3 3 3 3 3

30 उत्तर प्रदेश 218 218 218 218 218 218 218

31 उत्तराखंड 4 4 4 7 4 4 4

32 पश्चिम बंगाल 123 0 0 16 3 6 8