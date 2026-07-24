तीर्थयात्रा में लापरवाही पड़ी IRCTC को भारी, अब देना होगा 30,000 का मुआवजा

शिकायतकर्ता ने IRCTC द्वारा आयोजित तीर्थयात्रा के लिए दो टिकट बुक किए थे। इसके तहत उत्तर प्रदेश में पुरी, काशी, अयोध्या और प्रयागराज संगम की यात्रा शामिल थी। शिकायत के अनुसार, टूर मूल रूप से 10 दिसंबर, 2022 को केरल के कोचुवेली रेलवे स्टेशन से शुरू होना था। लेकिन IRCTC ने बोर्डिंग पॉइंट बदलकर एर्नाकुलम कर दिया, जिससे उसे टेक्सी पर अतिरिक्त खर्चा करना पड़ा। इसके अलावा, ट्रेन लगभग 17 घंटे की देरी के बाद 11 दिसंबर को सुबह 2 बजे के आसपास रवाना हुई। इस देरी के कारण कई निर्धारित स्थलों पर नहीं जाया जा सका, साथ ही वहां बिताए जाने वाले समय में भी कटौती की गई। इससे उन्हें ठीक से पूजा अर्चना करने एवं धार्मिक रस्में निभाने का समय नहीं मिल पाया। साथ ही शिकायत में साफ-सफाई का अभाव, रहने की खराब व्यवस्था और सही जानकारी प्रदान न करने जैसे आरोप भी लगाए गए।