CJP Protest: जंतर-मंतर पर छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सोमवार को हो सकती है सुनवाई

जंतर-मंतर पर 'चलो संसद' मार्च के दौरान CJP समर्थक पर लाठीचार्ज करती दिल्ली पुलिस। (फाइल फोटो - आईएएनएस)
CJP Protest: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर की स्थिति गंभीर है और प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस की कथित सख्ती का सामना करना पड़ रहा है। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने आश्वासन दिया कि मामले की सुनवाई आगामी सोमवार को की जा सकती है।
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