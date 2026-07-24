CJP Protest: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने मांगा शनिवार तक का समय, बातचीत जारी

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए शुक्रवार को अहम बातचीत हुई। मोदी सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका के साथ दिल्ली में बैठक की। इस दौरान सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है।