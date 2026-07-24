Abhijeet Dipke Death Rumour: CJP संस्थापक अभिजीत दीपके की मौत की खबर फर्जी, दिल्ली पुलिस ने किया खंडन

Abhijeet Dipke Death Rumour: सोशल मीडिया पर रातों-रात सनसनी फैलाने और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले उपद्रवियों ने इस बार हदें ही पार कर दीं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके की मौत का दावा करने वाला एक फर्जी अखबार का पन्ना (न्यूज़पेपर क्लिपिंग) इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस बात का खंडन किया है और साफ कर दिया कि यह पूरी तरह झूठी और मनगढंत खबर है।