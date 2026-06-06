DU प्रोफेसर हत्याकांड में आया नया मोड़, सीसीटीवी में दिखे दो रहस्यमयी नकाबपोश, कौन हैं ये दो लोग?

बुधवार शाम करीब 6 बजे एक प्लंबर किसी काम से उनके फ्लैट पर पहुंचा था। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ है। उसे लगा कि घर में कोई नहीं है, इसलिए वह बिना किसी शक के वापस लौट गया। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि फ्लैट के अंदर कुछ गंभीर हो चुका है। अगले दिन डॉ. देबस्मिता को प्रमोशन इंटरव्यू में शामिल होना था। इसी वजह से गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे उनके ड्राइवर संजय उन्हें लेने पहुंचे। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब वह बाहर नहीं आईं तो संजय ने उन्हें फोन किया। फोन की घंटी तो बज रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कई बार कॉल करने के बाद संजय फ्लैट के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ है और सुबह का अखबार भी बाहर ही पड़ा है। चूंकि देबस्मिता रोज सुबह अखबार पढ़ती थीं, इसलिए यह बात उन्हें असामान्य लगी। इसके बाद उन्होंने तुरंत उनकी बहन देवराती पॉल को फोन कर पूरी जानकारी दी।