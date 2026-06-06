Cockroach Janta Party Protest: जंतर-मंतर पर बवाल, ‘सोनम वांगचुक को बनाओ शिक्षा मंत्री’ के लगे नारे, 6 लोग हिरासत में

उन्होंने लोगों से कहा पिछले 10-12 साल से ये लोग हमें हिंदू-मुसलमान के चक्कर में फंसा कर रखे हुए हैं। आप खुद सोचो, इससे किसका भला हुआ? क्या हिंदू-मुसलमान करने से किसी बेरोजगार को नौकरी मिली? उन्होंने आगे कहा कुछ लोग पूछते हैं कि ये धरना-प्रदर्शन और रैलियां करने से क्या मिल जाएगा? भाई, इससे यह पता चलता है कि हम अभी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। सरकार भले ही हमें कीड़े-मकौड़े समझती हो, पर हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं। अभिजीत ने साफ-साफ कहा कि उनका सबसे बड़ा मुद्दा देश की पढ़ाई-लिखाई को बचाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, इसलिए उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शन में आए छात्रों और युवाओं से कहा कि सरकार की ध्यान भटकाने वाली बातों में बिल्कुल न आएं। बता दें कि अभिजीत ने इस महीने की शुरुआत में ही सबको दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल होने को कहा था।