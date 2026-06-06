‘धर्मेंद्र प्रधान पांच बजे तक दे इस्तीफा’, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दी डेडलाइन

Breaking News: NEET और CBSE परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया। जेनरेशन जेड के नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का नेतृत्व किया। बाद में कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन में शामिल हो गईं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि अभिजीत ने जंतर-मंतर से मोदी सरकार को डेडलाइन दी है।