‘धर्मेंद्र प्रधान पांच बजे तक दे इस्तीफा’, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दी डेडलाइन

Abhijeet Dipke
Breaking News: NEET और CBSE परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया। जेनरेशन जेड के नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का नेतृत्व किया। बाद में कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी प्रदर्शन में शामिल हो गईं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि अभिजीत ने जंतर-मंतर से मोदी सरकार को डेडलाइन दी है।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा है कि शाम पांच बजे तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ऐसा नहीं हुआ तो पीछे नहीं हटेंगे। अगले शनिवार फिर जुटेंगे। अपने शहरों में आवाज उठाएंगे।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग महज शुरुआत है और बड़ा लक्ष्य शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है।
उन्होंने कहा कि इस्तीफे की मांग तो सिर्फ शुरुआत है। हमारा प्राथमिक उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। परीक्षा में अनियमितताएं और प्रश्नपत्रों का लीक होना एक बहुत बड़ी समस्या के मात्र लक्षण हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान दो गुटों के बीच संभावित टकराव को रोकने के लिए छह लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच तनाव की संभावना के बारे में सूचना मिलने के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर ये गिरफ्तारियां की गईं।
अधिकारियों ने बताया कि एहतियाती तौर पर की गई गिरफ्तारियां यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए की गईं कि प्रदर्शन बिना किसी बड़ी कानून-व्यवस्था की समस्या के शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाए। अधिकारियों ने बताया कि विरोध स्थल के पास अशांति फैलाने की कोशिश करते पाए जाने पर छह व्यक्तियों को एहतियाती हिरासत में लिया गया। सौभाग्यवश, स्थिति नियंत्रण में रही और कोई घटना नहीं हुई।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग