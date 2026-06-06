कर्नाटक कांग्रेस में गहराया संकट टला: सीएम डीके शिवकुमार बोले- रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफे का मुद्दा सुलझ गया

मुख्यमंत्री ने राजनीति बनाए रखने के बारे में भी बात की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जून को संपन्न हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद उन्हें कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनने की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे शुभकामनाएं दीं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे उनसे शिष्टाचारवश मिलना चाहिए। हम राजनीति सिर्फ राजनीति के लिए नहीं करना चाहते। आइए हम सब मिलकर ऐसी राजनीति करें जिससे राज्य की जनता को लाभ हो।