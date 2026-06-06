’12 सालों से हमें हिंदू-मुस्लिम राजनीति के जाल में फंसाकर रखा’, CJP ने पूछा- ऐसी राजनीति से देश में किसी को नौकरी मिली?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के इस दिल्ली प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ताओं और प्रदर्शन में शामिल युवाओं का आरोप है कि पिछले कुछ समय में नीट (NEET) सहित देश की कई बड़ी सरकारी परीक्षाओं का सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। CJP का कहना है कि शिक्षा मंत्रालय युवाओं को पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और रोजगार देने में पूरी तरह नाकाम रहा है। इसी जवाबदेही को तय करने और छात्रों के साथ हुए इस धोखे के खिलाफ, CJP राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे पेपर लीक विवादों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री से तुरंत पद छोड़ने की मांग कर रही है।