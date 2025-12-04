4 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

खूबसूरती के चक्कर में 4 बच्चों की हत्या करने वाली कातिल पूनम का चेहरा आया सामने, देखें तस्वीर

Haryna Psycho Killer: खूबसूरती के चक्कर में 4 बच्चों की हत्या करने वाली कातिल पूनम की तस्वीर सामने आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी पकड़े जाने के बाद वह अपने किए पर पछता रही है।

पानीपत

image

Devika Chatraj

Dec 04, 2025

4 बच्चों की कातिल पूनम (X-@DeepikaBhardwaj/Patrika Graphic)

Panipat Murder Case: हरियाणा के पानीपत से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। पुलिस ने एक महिला सीरियल किलर को गिरफ्तार किया है, जिसने चार मासूम बच्चों (Panipat Child Murder) की हत्या कर दी। आरोपी का नाम पूनम बताया जा रहा है। जांच में यह सामने आया कि यह खौफनाक सिलसिला 2021 से शुरू हुआ था।

पहली वारदात

पूनम ने पहली बार विद्धि नाम की बच्ची को निशाना बनाया था। उसने बच्ची के चेहरे पर उबलती चाय डाल दी। बड़ी केतली में भरी चाय से बच्ची बुरी तरह झुलस गई, लेकिन हादसे में बच गई। उस समय विद्धि के पिता ने इसे केवल एक दुर्घटना समझकर मामले को दबा दिया।

सुंदरता का जुनून

पूनम की सोच यहीं नहीं रुकी। उसका एक अजीब सा जुनून था कोई भी बच्ची बड़ी होकर उससे ज्यादा सुंदर न हो जाए। पुलिस पूछताछ में पूनम ने खुद कबूल किया कि उसे सुंदर बच्चियों से नफरत थी। यही मानसिकता उसे एक साइको किलर बन गई।

पूनम का चेहरा आया सामने

2023 में दो हत्याएं

पूनम ने 2023 में दो हत्याएं कीं। पहली इशिका नाम की बच्ची और दूसरी उसका ही बेटा शुभम। पुलिस के मुताबिक, उसने पहले दो बच्चियों की हत्या कर दी, और फिर शक से बचने के लिए अपने बेटे को भी मार डाला। पूनम ने पूछताछ में कहा, "पकड़े जाने से बचने के लिए मैंने अपने बेटे को मारा।"

2025 में फिर वार

पूनम ने 2025 में फिर विद्धि को निशाना बनाया। इस बार उसने बच्ची को पानी के टब में डुबोने की कोशिश की। लेकिन यही उसकी गलती साबित हुई। पुलिस ने जांच में पाया कि छह साल की बच्ची खुद टब में नहीं डूब सकती थी, क्योंकि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था।

पुलिस का बयान

पानीपत एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पूनम स्मार्ट और समझदार है, लेकिन उसकी सोच खतरनाक थी। किसी भी सुंदर बच्ची को देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता था। पूनम ने पूछताछ में खुद बताया कि उसे डर था कि कोई बच्ची बड़ी होकर उससे ज्यादा सुंदर न हो जाए। यही वजह थी कि उसने चार मासूमों की जान ले ली।

Published on:

04 Dec 2025 01:26 pm

