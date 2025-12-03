महिला नहीं जल्लाद है! बेटे सहित 4 बच्चों को मार डाला…वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Panipat Child Murder: हरियाणा के पानीपत जिले में एक चौंकाने और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने अपनी ईर्ष्या और मानसिक विक्षिप्तता के चलते अपने बेटे सहित चार बच्चों (Panipat child murder) को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार महिला का मानना था कि उसने तीन लड़कियों की हत्या इसलिए की क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उससे ज्यादा सुंदर दिखे। फिलहाल पुलिस ने साइको किलर महिला (Haryana Lady Psycho Killer) को गिरफ्तार कर लिया है।