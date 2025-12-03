3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

महिला नहीं जल्लाद है! बेटे सहित 4 बच्चों को मार डाला…वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Haryana crime: पुलिस ने एक साइको किलर महिला को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है।

पानीपत

image

Ashib Khan

Dec 03, 2025

Panipat child murder, Haryana crime, Poonam arrest, Vidhi murder,

पुलिस ने साइको किलर महिला को किया गिरफ्तार (Photo-X)

Panipat Child Murder: हरियाणा के पानीपत जिले में एक चौंकाने और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने अपनी ईर्ष्या और मानसिक विक्षिप्तता के चलते अपने बेटे सहित चार बच्चों (Panipat child murder) को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार महिला का मानना था कि उसने तीन लड़कियों की हत्या इसलिए की क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उससे ज्यादा सुंदर दिखे। फिलहाल पुलिस ने साइको किलर महिला (Haryana Lady Psycho Killer) को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस पूछताछ में महिला ने खुलासा किया है कि सुंदर लड़कियां उसके निशाने पर थीं, लेकिन उसने संदेह से बचने के लिए 2023 में अपने बेटे की भी हत्या कर दी थी। 

6 साल की बच्ची की पानी में डुबोकर हत्या

दरअसल, कुछ दिन पहले पानीपत जिले में 6 साल की एक बच्ची (Vidhi Murder Case) की हत्या हुई थी। पुलिस ने इस मामले में महिला को गिरफ्तार किया। आरोपी महिला ने बताया कि उसने बच्ची की पानी के टब में डुबोकर हत्या की थी। इसके बाद पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि वह पहले भी खुद के बेटे समेत चार बच्चों की हत्या कर चुकी है।

साइको किलर महिला ने 2023 में अपनी ननद की बेटी की भी हत्या की थी। उसने इसी साल शक से बचने के लिए अपने बेटे की भी डुबोकर हत्या कर दी। वहीं, इस साल अगस्त माह में एक शादी समारोह के दौरान एक और लड़की की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वह बच्ची उससे ज्यादा सुंदर लग रही थी। हालांकि इन बच्चों की मौत को आकस्मिक माना जा रहा था, लेकिन महिला ने गिरफ्तारी के बाद पूरे राज खोल दिए. 

पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में जानकारी देते हुए एसपी ने कहा कि महिला अपने से सुंदर दिखने वाली लड़कियों की हत्या करती थी। वह तीन लड़कियों को मौत के घाट उतार चुकी है और अपने बेटे की भी हत्या कर चुकी है। 

Published on:

03 Dec 2025 09:51 pm

Hindi News / National News / महिला नहीं जल्लाद है! बेटे सहित 4 बच्चों को मार डाला…वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

