रील बनाते हुए फिसली 140 kmph की रफ्तार से दौड़ रही KTM, हादसा इतना भयानक कि सिर धड़ से हुआ अलग

दुर्घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि प्रिंस ग्रेट लाइनर ब्रिज (एक मल्टी-लेवल फ्लाईओवर) से उतरते समय बहुत तेज गति से बाइक चला रहा था। इतनी तेज रफ्तार के चलते प्रिंस बाइक का नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर गिर गया। उसकी बाइक डिवाइडर के साथ घिसटती करीब सौ मीटर दूर जाकर रुकी। बाइक से गिरते ही प्रिंस सड़क पर पलटी खाने लगा और काफी देर बाद रुका। यह हादसा इतनी रफ्तार में हुआ कि प्रिंस का सिर उसके धड़ से अलग हो गया।