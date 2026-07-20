केंद्र सरकार के खिलाफ रायबरेली में प्रदर्शन: प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया

उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिल्ली प्रदर्शन की आंच दिखाई पड़ी। जब कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर जमकर नारेबाजी की गई। डिग्री कॉलेज चौराहा सहित चौक में आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे। जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। बीजेपी सरकार आने के बाद पेपर लीक होने की घटनाएं बढ़ गई है। एक भी परीक्षा बिना पेपर लीक के पूरी नहीं हो पाई है।