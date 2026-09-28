UP में 1,375 ग्राम पंचायत अधिकारियों को मिलेगी नियुक्ति, सीएम योगी बोले- डबल इंजन सरकार विकास को नई गति देगी

पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के अनुसार, नवचयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति से ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक कामकाज के संचालन में मदद मिलेगी। इसके साथ ही विकास योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने और ग्रामीण नागरिकों को पंचायत स्तर पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान नवचयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों के लिए आयोजित होने वाले एक दिवसीय उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसमें नियुक्ति के बाद अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों और कामकाज से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।