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लखनऊ में लगे कृष्ण जन्मभूमि धर्म संसद के पोस्टर, अखिलेश यादव से पूछा- क्या चुनावी रथ पहुंचेगा?

Akhilesh Yadav: लखनऊ के 1090 चौराहा पर कृष्ण जन्मभूमि धर्म संसद को लेकर पोस्टर लगाया गया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से लगाए गए इस पोस्टर में भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र धारण किए दिखाया गया है। पोस्टर के जरिए अखिलेश यादव से पूछा गया है कि क्या उनका चुनावी रथ धर्म संसद में शामिल होगा।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Sep 30, 2026

UP News

लखनऊ में लगे कृष्ण जन्मभूमि धर्म संसद के पोस्टर IANS Photo

Uttar Pradesh News: मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को लेकर होने वाली धर्म संसद से जुड़े पोस्टर लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर लगाए गए हैं, जिनमें 1090 चौराहा भी शामिल है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद (वीएचआरपी) की ओर से लगाए गए इन पोस्टरों में भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र धारण किए हुए दिखाया गया है। पोस्टरों के जरिए अखिलेश यादव से सवाल किया गया है कि क्या उनका चुनावी रथ कृष्ण जन्मभूमि पर होने वाली धर्म संसद में शामिल होगा।

खबर जारी है...

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Updated on:

30 Sept 2026 08:35 am

Published on:

30 Sept 2026 08:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ में लगे कृष्ण जन्मभूमि धर्म संसद के पोस्टर, अखिलेश यादव से पूछा- क्या चुनावी रथ पहुंचेगा?

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