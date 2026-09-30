लखनऊ में लगे कृष्ण जन्मभूमि धर्म संसद के पोस्टर, अखिलेश यादव से पूछा- क्या चुनावी रथ पहुंचेगा?

Uttar Pradesh News: मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को लेकर होने वाली धर्म संसद से जुड़े पोस्टर लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर लगाए गए हैं, जिनमें 1090 चौराहा भी शामिल है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद (वीएचआरपी) की ओर से लगाए गए इन पोस्टरों में भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र धारण किए हुए दिखाया गया है। पोस्टरों के जरिए अखिलेश यादव से सवाल किया गया है कि क्या उनका चुनावी रथ कृष्ण जन्मभूमि पर होने वाली धर्म संसद में शामिल होगा।