UP Politics: ‘अखिलेश यादव कोई भी रथ निकालें, जनता का ‘विजय रथ’ NDA के साथ’, मंत्री संजय निषाद ने साधा निशाना

इससे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अखिलेश की PDA रथ यात्रा को लेकर कह चुके हैं, चुनावी प्रचार के लिए कोई भी कहीं जा सकता है। हम अपना काम जरूर कर रहे हैं; हम लोगों के सुख-दुख में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। लोग बड़ी संख्या में कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। आज पूरा देश राहुल गांधी की ओर देख रहा है; वे देश से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठा रहे हैं और देश की लड़ाई लड़ रहे हैं।