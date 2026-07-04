राम मंदिर दान विवाद मामला : करुणेश के पिता बोले- मेरा बेटा निर्दोष, आप हमारी संपत्ति जांच लें

अयोध्या के राम मंदिर दान विवाद मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे आरोपियों के परिवारों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। मामले में आरोपी बनाए गए करुणेश पांडे के पिता रामदास पांडे ने अपने बेटे का बचाव करते हुए दावा किया है कि करुणेश निर्दोष है और उसके खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है।