पत्नी ने दूसरे शख्स के साथ रहने के लिए छोड़ा घर, तो पति ने करंट लगाकर दो बच्चों समेत खुद की जान ली

माइकल के 75 वर्षीय पिता एंथनी भी साथ में उसी घर में रहते थे, लेकिन घटना के समय वह कमरे के बाहर सो रहे थे। शनिवार दोपहर तक जब कमरे का दरवाजा अंदर से नहीं खुला, तो बुजुर्ग पिता को चिंता हुई। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुदुकोट्टई पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। पिता और दोनों बच्चों के शव बिस्तर पर पड़े मिले। उनके शरीर पर बिजली के तार बंधे हुए थे।