Drug Smuggling in Ambikapur: ब्राउन शुगर की तस्करी में जेल जा चुकी महिला अब नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार, सबूत छिपाने फेंका थैला

अंबिकापुर। सरगुजा की संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम द्वारा नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच टीम ने शहर के ब्रह्मपारा निवासी एक महिला (Drug smuggler arrested) को नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। महिला पूर्व में ब्राउन शुगर के साथ पकड़ी गई थी। जेल से निकलने के बाद वह फिर से नशे के अवैध कारोबार में उतर गई। टीम ने उसके पास से 28 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन जब्त किए। घर में दबिश के दौरान महिला ने इंजेक्शन से भरा थैला फेंक कर सबूत छिपाने की कोशिश की, लेकिन महिला सैनिक ने देख लिया और अपने मंसूबे में वह नाकाम हो गई। न्यायालय के आदेश पर आरोपी महिला को जेल भेज दिया गया है।