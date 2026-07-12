Surguja Crime: ससुरालियों को बताया- पत्नी ने फांसी लगा ली है, पहुंचे तो पति और ससुर उतार चुके थे लाश, मायके वाले बोले- हत्या की गई

लखनपुर। सरगुजा जिले के कुन्नी चौकी अंतर्गत एक दिव्यांग महिला की शनिवार की दोपहर घर में संदिग्ध हालत में फांसी पर लटकती लाश (Women commits suicide) मिली। उसने प्रेम विवाह किया था। पति ने ससुराल में फोन कर बताया तो वे यहां पहुंच गए। देखा तो पति व ससुर उसका शव उतार चुके थे। सूचना पर रविवार की सुबह एसडीओपी समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना के बाद पीएम के लिए लखनपुर अस्पताल भिजवाया। इधर मायके वालों ने बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की है। पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है।