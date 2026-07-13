Drug smuggling in Ambikapur: महिला को नशीले इंजेक्शन की सप्लाई करने वाला भी गिरफ्तार, ब्राउन शुगर की तस्करी में 5 साल खा चुका है जेल की हवा

अंबिकापुर। नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ आबकारी व पुलिस विभाग की कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है। सरगुजा आबकारी विभाग की संभागीय उडऩदस्ता टीम ने रविवार को 28 नग नशीले इंजेक्शन के साथ शहर के ब्रह्मपारा निवासी एक महिला को गिरफ्तार (Drug smuggler) किया था। उसकी निशानदेही पर उसे इंजेक्शन की सप्लाई करने वाले सप्लायर को भी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आबकारी विभाग ने एनडीपीएस एक्ट के तहत उसे सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बता दें कि गिरफ्तार सप्लायर पूर्व में ब्राउन शुगर की बिक्री करता था। इस मामले में वह 5 साल की जेल की सजा भी काट चुका है। इसके बाद से वह नशीले इंजेक्शन के धंधे में उतर गया था।