Alwar News: अलवर डीजे कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, तमिल में आया ईमेल तो मचा हड़कंप



सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए पुलिस ने सबसे पहले पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया। वकीलों, कर्मचारियों और मुकदमों के सिलसिले में आए फरियादियों को तुरंत बाहर निकाला गया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्ट के चप्पे-चप्पे की तलाशी अभियान शुरू किया। करीब दो घंटे तक चली।



जांच के बाद पुलिस और बम निरोधक दस्ते को राहत की सांस मिली, क्योंकि परिसर में कोई भी बम या संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से परिसर को पूरी तरह सुरक्षित (Safe) घोषित किए जाने के बाद ही न्यायालय का नियमित कामकाज दोबारा बहाल किया जा सका।