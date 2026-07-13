Alwar Chandan Farming: अलवर की मिट्टी में महका चंदन, किसान को होगा मोटा मुनाफा

रामकिशोर बताते हैं कि गांव में पानी की भारी किल्लत रहती है, जिसके कारण पारंपरिक फसलों की खेती लगातार कम हो रही है। इसी वजह से उन्होंने चंदन को चुना क्योंकि इसमें पानी की जरूरत बहुत ही कम होती है। चंदन एक परजीवी पौधा है जो अपनी जड़ों से सिर्फ 25 से 30 प्रतिशत खुराक लेता है, जबकि बाकी खुराक के लिए उसे एक सहयोगी पौधे की जरूरत होती है।



इसीलिए उन्होंने चंदन के साथ कजूनिला के पौधे भी लगाए। आज मात्र 22 महीनों में ही ये पौधे 30 से 40 फीट ऊंचे हो चुके हैं। उनके इस अनोखे काम में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (MES) में कार्यरत बड़े बेटे, दिल्ली पुलिस में तैनात छोटे बेटे और कृषि विभाग के अधिकारी मनोज जैन ने समय-समय पर मार्गदर्शन देकर पूरा सहयोग किया है।