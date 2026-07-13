13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Mousam News: उमस से बढ़ी परेशानी, जानिए कब से बरसेंगे बादल

Mousam News: पिछले कुछ दिनों से मानसून की सुस्ती ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। दिनभर खिली धूप और उमस भरी गर्मी के कारण लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग के अनुसार 16 जुलाई से एक बार फिर बारिश की संभावना है।
2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jul 13, 2026

Mousam News

representative picture (patrika)

Mousam News: पिछले कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला थमा हुआ है, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। आसमान में बादलों की आवाजाही तो बनी हुई है, लेकिन बरसने के बजाय वे सिर्फ उमस बढ़ा रहे हैं। दोपहर के समय तेज धूप और चिपचिपी गर्मी के कारण लोगों का घरों और दफ्तरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी राहगीरों और बाइक सवारों को हो रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि अलवर में सूरज ढलने के बाद भी लोगों को गर्मी से कोई राहत नहीं मिल पा रही है और शाम को भी हवा न चलने के कारण भारी बेचैनी बनी हुई है।

मानसून का नया सिस्टम सक्रिय

तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले चौबीस घंटों में गर्मी ने तेजी से पैर पसारे हैं। रविवार की तुलना में सोमवार को अधिकतम तापमान में अचानक उछाल देखा गया। जिसके बाद अलवर में पारा सोमवार दोपहर 12 बजे तक 37 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रात के तापमान में भी करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे रातें भी काफी गर्म और बेचैन करने वाली हो गई हैं।

मौसम के इस बदले रुख को लेकर आम जनता अब बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रही है। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गर्मी और उमस दरअसल आने वाली अच्छी बारिश का संकेत है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार, 16 जुलाई से अलवर सहित आसपास के इलाकों में एक बार फिर मानसून का नया सिस्टम सक्रिय होने की पूरी संभावना बन रही है।


16 जुलाई को मानसून दोबारा होगा एक्टिव

मौसम विभाग का कहना है कि 16 जुलाई को मानसून के दोबारा एक्टिव होते ही जिले में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। राहत की बात यह है कि यह बारिश केवल एक दिन की नहीं होगी, बल्कि इसके बाद लगातार तीन से चार दिनों तक जिले में अच्छी और भारी बारिश होने के आसार हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि तीन-चार दिनों बाद अलवर वासियों को इस भीषण उमस और चिपचिपी गर्मी से पूरी तरह निजात मिल जाएगी और मौसम एक बार फिर सुहाना हो जाएगा। तब तक लोगों को गर्मी का यह सितम झेलना पड़ेगा।

Alwar: झमाझम बारिश के बाद रूपारेल नदी में आया पानी

ये भी पढ़ें
ruparel river

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Jul 2026 12:21 pm

Published on:

13 Jul 2026 12:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Mousam News: उमस से बढ़ी परेशानी, जानिए कब से बरसेंगे बादल

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar Chandan Farming: अलवर की मिट्टी में महका चंदन, किसान को होगा मोटा मुनाफा

Alwar Chandan Farming
अलवर

Alwar: अनुभव प्रमाण पत्र व सत्यापन में फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने वाले लिपिक पर दौसा में रिपोर्ट दर्ज

jila parishad
अलवर

Alwar Crime: प्रेमिका के कहने पर ‘गोली मारने’ निकला था युवक, पेट्रोल पंप फायरिंग मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा

Alwar Crime
अलवर

RPSC Senior Teacher Exam: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से शुरू, 57 एग्जाम सेंटर बनाए 

rpsc exam
अलवर

Alwar Crime News: खेत में तारबंदी को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष, 13 घायल

alwar malakheda
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.