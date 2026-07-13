Mousam News: उमस से बढ़ी परेशानी, जानिए कब से बरसेंगे बादल

तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले चौबीस घंटों में गर्मी ने तेजी से पैर पसारे हैं। रविवार की तुलना में सोमवार को अधिकतम तापमान में अचानक उछाल देखा गया। जिसके बाद अलवर में पारा सोमवार दोपहर 12 बजे तक 37 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रात के तापमान में भी करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे रातें भी काफी गर्म और बेचैन करने वाली हो गई हैं।



मौसम के इस बदले रुख को लेकर आम जनता अब बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रही है। हालांकि, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गर्मी और उमस दरअसल आने वाली अच्छी बारिश का संकेत है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार, 16 जुलाई से अलवर सहित आसपास के इलाकों में एक बार फिर मानसून का नया सिस्टम सक्रिय होने की पूरी संभावना बन रही है।