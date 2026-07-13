Alwar News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन; तालाबंदी से काम ठप, कई बेहोश

आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सरकार उनसे काम तो स्थायी सरकारी कर्मचारियों जैसा चौबीसों घंटे लेती है, लेकिन दाम के नाम पर बेहद मामूली मानदेय दिया जाता है, जिससे घर चलाना भी मुश्किल है। कार्यकर्ताओं की मुख्य मांगों में हर महीने मिलने वाले मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करना, सेवा का नियमितीकरण करना, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाना और भविष्य की सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन योजना लागू करना शामिल है।



आज के उग्र प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने साफ और कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी इन जायज मांगों का जल्द समाधान नहीं निकाला, तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। उन्होंने दो टूक कहा है कि हड़ताल की वजह से जनता को हो रही भारी परेशानी और विभागीय कामकाज के नुकसान की पूरी जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग और राज्य सरकार की होगी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस तालाबंदी को खुलवाने के लिए क्या कदम उठाता है।