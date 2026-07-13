Newly Married Suspected Death: मैनपाट में नवविवाहिता की फांसी पर लटकती मिली लाश, मायके वाले बोले- हत्या कर टांगा, मांग रहे थे कार

अंबिकापुर। मैनपाट के ग्राम कुनिया में शनिवार की शाम एक नवविवाहिता (Newly married Suspicious Death) की घर पर फांसी के फंदे पर लटकती लाश मिली। पति समेत अन्य परिजन द्वारा रस्सी काटकर शव उतारा गया और अस्पताल ले गए। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर मायके वालों ने बेटी की हत्या कर शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ससुराल वाले दहेज के लिए लगातार मारपीट व प्रताडि़त करने के साथ ही कार की डिमांड कर रहे थे। मृतका के पिता का कहना है कि बेटी के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। घटना के तीसरे दिन अंबिकापुर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपस्थिति में शव का पीएम किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।