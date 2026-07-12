Tamil Nadu Politics: 15 अगस्त से पहले AIADMK में होगा खेला! 10 विधायक छोड़ सकते हैं पार्टी, TVK में होंगे शामिल

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। सीएम विजय की पार्टी टीवीके ने AIADMK में बड़ी राजनीतिक सेंध लगाने की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी के अंदर ऑपरेशन- L नाम से एक अभियान चल रहा है, जिसके तहत विपक्षी दलों के विधायक और नेता पार्टी छोड़ TVK में शामिल हो रहे हैं।