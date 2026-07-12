Monsoon Alert ! यूपी-बिहार में आरेंज अलर्ट, पंजाब-हरियाणा झारखंड समेत 14 राज्यों में बदलेगा मौसम

IMD Monsoon Alert Weather Change Rain Expected in 14 States : देश में मानसून की गति अब पूरी तरह से तेज हो चुकी है। उत्तर और पूर्वी भारत के आसमान पर चक्रवाती हवाओं का घेरा और कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले दो से तीन दिनों तक देश के बड़े हिस्से में मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने मौसम के हालात का जायजा ले कर कई राज्यों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इससे 14 राज्यों में बारिश होने की संभावना है।