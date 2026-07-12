उमर अब्दुल्ला के बयान पर संजय सरावगी का पलटवार, बोले- अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे, तो लग रहा है डर

Sanjay Saraogi: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा भाजपा पर लगाए गए 'ऑपरेशन लोटस' के आरोपों का बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने जवाब दिया है। सरावगी ने कहा कि जो पार्टियां अपने नेताओं और विधायकों को एकजुट नहीं रख पा रही हैं, वे अपनी कमियों को छिपाने के लिए बीजेपी पर बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए पूछा कि विपक्ष के नेताओं को आखिर हर वक्त किस बात का भय सता रहा है?