पिता से ही बच नहीं पाई बेटी, ओडिशा में आत्मदाह की कोशिश करने वाली पीड़िता का खुलासा, बोली- दूसरों के साथ भी संबंध का बनाता था दबाव

Berhampur Woman Self Immolation: ओडिशा के गंजाम जिले के ब्रह्मपुर से हाल ही में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां अपने पिता की हैवानियत से परेशान होकर बेटी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। फिलहाल उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मामले की जांच के दौरान महिला ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने अपने पिता पर लंबे समय से हैवानियत के आरोप लगाए हैं और साथ ही दूसरों के साथ भी संबंध बनाने के दबाव बनाने का आरोप भी लगाया है। बेटी के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।