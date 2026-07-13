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UCC पर मनोज झा का हमला; बोले- डॉग व्हिसल पॉलिटिक्स कर रही भाजपा, पहले देश में यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लाएं

Uniform Civil Code: राजद सांसद मनोज कुमार झा ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले बेरोजगारी, गरीबी, आय असमानता और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।
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पटना

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Anand Shekhar

Jul 13, 2026

RJD Leader Manoj Jha

राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा (Photo: IANS)

Manoj Jha on UCC: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सांसद डॉ. मनोज कुमार झा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल है। झा ने आरोप लगाया कि BJP ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ़ बड़े-बड़े दावे करने का दिखावा कर रही है। RJD सांसद ने इसे 'डॉग-व्हिसल पॉलिटिक्स' बताया और कहा कि जब भी देश में भुखमरी, गरीबी, बढ़ती आर्थिक असमानता और बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों पर जवाबदेही तय करने का वक्त आता है, तो सरकार जानबूझकर जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विषयों को आगे कर देती है

मनोज झा ने कहा कि अगर सरकार पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है, तो उसे सबसे पहले देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं के हित में 'यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी' लानी चाहिए।

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Updated on:

13 Jul 2026 03:02 pm

Published on:

13 Jul 2026 03:02 pm

Hindi News / National News / UCC पर मनोज झा का हमला; बोले- डॉग व्हिसल पॉलिटिक्स कर रही भाजपा, पहले देश में यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लाएं

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