UCC पर मनोज झा का हमला; बोले- डॉग व्हिसल पॉलिटिक्स कर रही भाजपा, पहले देश में यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी लाएं

Manoj Jha on UCC: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सांसद डॉ. मनोज कुमार झा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल है। झा ने आरोप लगाया कि BJP ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ़ बड़े-बड़े दावे करने का दिखावा कर रही है। RJD सांसद ने इसे 'डॉग-व्हिसल पॉलिटिक्स' बताया और कहा कि जब भी देश में भुखमरी, गरीबी, बढ़ती आर्थिक असमानता और बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों पर जवाबदेही तय करने का वक्त आता है, तो सरकार जानबूझकर जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विषयों को आगे कर देती है