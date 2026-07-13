13 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राम मंदिर ट्रस्ट में RSS का दबदबा और आस्था का विश्वासघात: पवन खेड़ा का तीखा हमला

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले तीन दशकों से RSS और BJP वोट पाने के लिए भगवान राम की आड़ ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बना और एक ट्रस्ट भी बना, लेकिन उस ट्रस्ट में RSS के लोगों को भर दिया गया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jul 13, 2026

pawan khera

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा

Ram Mandir Trust Controversy: अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी को लेकर बीते कुछ दिनों से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस सहित विपक्ष की सभी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर लगातार हमला बोला है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सोमवार को एक बार फिर BJP और RSS पर तीखा हमला बोला है।

ट्रस्ट में RSS के लोगों को भर दिया: पवन खेड़ा

केरल में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले तीन दशकों से RSS और BJP वोट पाने के लिए भगवान राम की आड़ ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बना और एक ट्रस्ट भी बना, लेकिन उस ट्रस्ट में RSS के लोगों को भर दिया गया। अब हमने देखा है कि उन्होंने न सिर्फ भगवान राम के नाम पर वोट लिए, बल्कि वे अब भगवान राम के मंदिर को लूट भी रहे हैं।

'यह सिर्फ डकैती नहीं, आस्था के साथ धोखा'

उन्होंने कहा कि यह सिर्फ डकैती नहीं है, यह आस्था के साथ धोखा है। इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। लोग BJP पर अपनी आस्था और भरोसा जताते हैं क्योंकि BJP और RSS ने खुद को हमारी आस्था का संरक्षक बताया है। वे हमारी आस्था के संरक्षक नहीं हो सकते। हमारी आस्था के संरक्षक शंकराचार्य हैं।

कांग्रेस ने धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जब NEET परीक्षा के पेपर लीक होते हैं, तो छोटे अधिकारियों को गिरफ्तार या सस्पेंड कर दिया जाता है। सबसे ऊँचे पद पर बैठे व्यक्ति की जवाबदेही का क्या? सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए? इस मामले में वह व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान हैं। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) होने चाहिए। परीक्षा के हर चरण का लगातार ऑडिट होना चाहिए।

प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, CBI जांच होनी चाहिए

शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि RSS धर्म और राम मंदिर को लेकर लगातार अपनी तारीफ कर रहा था। यह शर्मनाक है कि RSS और VHP से जुड़े ट्रस्टियों की देखरेख में इतनी बड़ी घटना हुई। अगर UP सरकार का फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं होता, तो यह जांच CBI से कराई जाती।

अशाढ़ी वारी में मातम: श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसा ट्रक, 3 महिला वारकरी की मौत; सरकार ने चार-चार लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान

ये भी पढ़ें
Ashadi Wari Accident

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Jul 2026 03:54 pm

Published on:

13 Jul 2026 03:53 pm

Hindi News / National News / राम मंदिर ट्रस्ट में RSS का दबदबा और आस्था का विश्वासघात: पवन खेड़ा का तीखा हमला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

'कहा था वायनाड को मिलेंगे दो सांसद, आपदा के समय दोनों गायब हैं', राहुल-प्रियंका पर सुधांशु त्रिवेदी का हमला

Sudhanshu Trivedi
राष्ट्रीय

जब भीड़ के बीच भाजपा नेताओं से खुद जाकर मिले प्रशांत किशोर, बांकीपुर उपचुनाव में नया सियासी मोड़

prashant kishor
राष्ट्रीय

यूनीफॉर्म सिविल कोड पर बोले सीएम मोहन यादव- ‘जब भगवान राम ने एक विवाह किया, तो किसी और को चार शादी की इजाजत क्यों?’

Mohan Yadav on Uniform Civil Code, Uniform Civil Code, Mohan Yadav, UCC, UCC News, Uniform Civil Code India, Madhya Pradesh CM, Mohan Yadav Statement,
राष्ट्रीय

क्या कांग्रेस में मिल जाएगी शरद पवार की पार्टी? कांग्रेस नेता के इस बयान से मची खलबली

Husain Dalwai Statement, Maharashtra Politics, NCP Congress Merger Rumours
मुंबई

पीएम नरेंद्र मोदी के रोल मॉडल हैं नेतन्याहू, लोकतंत्र में नहीं विश्वास: पवन खेड़ा

Pawan Khera Statement
तिरुवनन्तपुरम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.