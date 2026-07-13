राम मंदिर ट्रस्ट में RSS का दबदबा और आस्था का विश्वासघात: पवन खेड़ा का तीखा हमला

केरल में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पिछले तीन दशकों से RSS और BJP वोट पाने के लिए भगवान राम की आड़ ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बना और एक ट्रस्ट भी बना, लेकिन उस ट्रस्ट में RSS के लोगों को भर दिया गया। अब हमने देखा है कि उन्होंने न सिर्फ भगवान राम के नाम पर वोट लिए, बल्कि वे अब भगवान राम के मंदिर को लूट भी रहे हैं।