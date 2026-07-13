हथियार वाले केस में बेल मिलने के बाद विधायक अनंत सिंह और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह का बयान, बोले- ‘हमारी कोई गलती नहीं थी’

आत्मसमर्पण के बाद अदालत में मामले की नियमित सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने अनंत सिंह और गुंजन सिंह को जमानत दे दी। जमानत की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों अदालत से बाहर आए। इस दौरान गोपालगंज के भाजपा एमएलसी राजीव कुमार और जिला परिषद अध्यक्ष अमित कुमार भी उनके समर्थन में मौजूद रहे।